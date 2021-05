Arts die vergiftigde Navalny behandelde vermist na jachtpartij

Enkele maanden geleden gaf Murakhovsky nog leiding aan het ziekenhuis in Omsk waar Navalny binnen werd gebracht toen hij eind augustus onwel werd op een vlucht van Tomsk naar Moskou. Het ziekenhuis stelde dat Navalny niet was vergiftigd en dat er geen sporen van het zenuwgas novitsjok gevonden werden.

Na langdurige onderhandelingen werd Navalny overgebracht naar Duitsland en behandeld in een ziekenhuis in Berlijn. Volgens tests daar was hij wel degelijk vergiftigd. Het Kremlin heeft herhaaldelijk gezegd niet achter de vergiftiging van Navalny te zitten. In november werd de dokter gepromoveerd tot gezondheidsminister van de regio Siberië.

Volgens de politie verliet Murakhovsky een jachthut in de bossen rond Omsk met zijn terreinwagen. Sindsdien heeft niemand meer iets van hem vernomen. Er wordt gezocht met drones, helikopters en mensen op de grond.