Separatisten halen meerderheid met 70 zetels

Weliswaar werd het Madrid gezinde Ciutadans de grootste partij met 37 zetels, de separatistische partijen Junts per Catalunya (34), ERC-CatSí (32) en CUP (4) haalden samen zeventig zetels. Daarmee is het heel waarschijnlijk dat de in België schuilende Carles Puigdemont opnieuw de president van Catalonië wordt. „De Catalaanse republiek heeft gewonnen”, zei Puigdemont.

Dat is een klap voor de regering van de Spaanse conservatieve premier Rajoy. Die schreef de verkiezingen juist uit omdat hij verwachtte dat de separatisten het onderspit zouden delven. Dat was buiten de sterkte van de nationalistische gevoelens gerekend – die onder Puigdemont en de zijnen fors zijn aangewakkerd. Ook het optreden van de Spaanse politie tijdens het referendum van 1 oktober, en het vastzetten van de gekozen Catalaanse leiders, hebben tot verontwaardiging geleid.

„Rajoy en zijn bondgenoten zijn verslagen door de Catalanen”, jubelde Puigdemont vanuit Brussel, waar hij nog steeds zit nadat hij het land ontvluchtte toen Madrid ingreep en de Catalaanse regering afzette vanwege het uitroepen van de onafhankelijkheid.

Wie gaat formeren?

Bijna 82 procent van de 5,5 miljoen stemgerechtigde Catalanen gingen naar de stembus. Door de verkiezingsuitslag is het onduidelijk welke partij nu als het eerste aan de slag mag gaan met het formeren van een regering. Ciutadans is weliswaar de grootste partij van Catalonië geworden maar kan geen werkbare meerderheid vormen. De partij van Puigdemont wel.

Hoe deze sepataristische regering nu zou moeten opereren, is de vraag. Puigdemont is ‘in ballingschap’ in België – en kan niet terug naar Spanje omdat hem arrestatie boven het hoofd hangt. Zijn ‘vice-president’ Oriol Junqueras, zit al in de cel, op verdenking van rebellie, opruiïng en misbruik van gemeenschapsgeld. Daarbij worden 17 van de separatistische parlementariërs door de Spaanse rechter onderzocht op verdenking van deelname aan het “strategische comité’ dat achter het uitroepen van de onafhankelijkheid zat.

Pro-Spanje strijdvaardig

Inès Arrimadas, de leidster van Ciutadans, is strijdvaardig. Zij wijst erop dat meer Catalanen hebben gestemd tegen separatisme dan voor onafhankelijkheid. „Het is vanaf nu nog duidelijker geworden dat de meerderheid een unie met Spanje en Europa steunt”, aldus Arrimadas die met haar partij veel stemmen wist weg te halen bij de Partido Popular van premier Rajoy. De PP haalde slechts drie zetels.

De niet-separatistische partijen haalden samen 52 procent van de stemmen. De Catalaanse kieswet kent echter een wegingsysteem dat plattelandsgebieden bevoordeelt, waar de separatisten veel stemmen haalden. Daardoor kwamen de drie separatistische partijen aan een meerderheid van zeventig zetels.