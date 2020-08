Gebouw in India ingestort, 60 vermisten

Het gaat het om een gebouw van vijf verdiepingen. Volgens de krant Hindustan Times is het gebouw tien jaar oud en bevatte het minstens veertig appartementen.

De oorzaak van het instorten is nog niet bekend, maar het is in India is op dit moment het moessonseizoen. Door de heftige regenval worden hierdoor regelmatig hele wegen en gebouwen weggevaagd.

Op dit moment wordt er met man en macht gezocht naar overlevenden.