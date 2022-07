Hond gedumpt in bushokje: politie op zoek naar eigenaar

Kopieer naar clipboard

Een passant trof de hond ’s morgens vroeg aan Ⓒ Foto aangeleverd

KATWOUDE - In een bushokje aan de Zeddeweg in Katwoude is dinsdagmorgen in alle vroegte een hond aangetroffen. Het dier was vastgebonden aan een bankje in de abri en is mogelijk gedumpt.