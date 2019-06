’Milieuregels veehouderij werken averechts’

Het kabinet heeft volgens de Rekenkamer „weinig grip op de mestvervuiling die door de veehouderij wordt veroorzaakt.” Om de uitstoot van schadelijke stoffen als ammoniak, stikstof en fosfaat toch in te perken, werd de regelgeving voortdurend aangepast en en uitgebreid. „Die praktijk belemmert de handhaving en beperkt goed zicht op het halen van uitstootnormen en het beschermen van de natuur.”

De Rekenkamer constateert verder dat met name de melkveehouderij sinds 2013 de gelegenheid kreeg om te groeien, zonder dat vooraf duidelijk was of Europese milieunormen daar wel ruimte voor lieten. „Met dit beleid is met instemming van het parlement een bewust risico genomen dat gevolgen heeft voor veehouders en de belasting van de biodiversiteit.”