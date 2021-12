’Dodental na hevige regenval in Brazilië richting 20’

Binnenland

Spekgladde wegen in groot deel van Nederland: hier ging het al mis

In het noorden en midden van het land was het donderdagochtend verraderlijk glad door ijzel of winterse neerslag. In Flevoland raakten in korte tijd meerdere auto’s van de weg. Er vielen enkele lichtgewonden, meldt de politie. Weerinstituut KNMI kondigde enige tijd code oranje af. Rond 13.00 uur wer...