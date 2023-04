Premium Het beste van De Telegraaf

Politie New York op scherp voor voorgeleiding Donald Trump

New York - New York staat op scherp voor de voorgeleiding van oud-president Donald Trump, vandaag om 14:15 lokale tijd, 20:15 Nederlandse tijd. Voor het eerst in de Amerikaanse geschiedenis zal een oud-president zich voor een strafrechter voor zijn daden moeten verantwoorden.