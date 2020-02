’Hogere straf dreigde voor partner Halsema’

De Amsterdamse burgemeester Femke Halsema en haar partner Robert Oey afgelopen jaar. Ⓒ ANP

Amsterdam - Het Openbaar Ministerie in Noord-Holland is blij dat Robert Oey, de partner van de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema, de taakstraf van veertig uur die hij opgelegd kreeg tijdens een besloten OM-zitting wegens verboden wapenbezit alsnog geaccepteerd heeft. Wanneer de zaak toch aan de rechter was voorgelegd, was de kans aanwezig dat het OM een hogere straf had geëist.