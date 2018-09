Brief 2: ’Ouderen aan de kant geschoven’

Zij gaan er als enigen in het komende jaar in financieel opzicht niet op vooruit, doch in tegenstelling daarmee substantieel op achteruit. En dat terwijl ze er jaren daarvoor in dat opzicht ook al op achteruit zijn gegaan. Schande dat een regering dit voor haar verantwoording wil en durft te nemen.

Jeannette van Erp, Assen

