Een van doelwitten explosies Huizen en Hoef en Haag is veroordeelde wietteler Stephano R. (32)

Dat blijkt uit eigen onderzoek van De Telegraaf en wordt bevestigd door opsporingsbronnen. R. uit Hoef en Haag werd door justitie in 2015 ook in verband gebracht met een aantal plofkraken in de provincie Utrecht, maar dat werd door de rechtbank niet bewezen geacht.

Explosie

In de vroege morgen van zaterdag 2 juli explodeerde een explosief bij de woning van R. aan de 2e Poortstraat in Hoef en Haag. De volgende ochtend ging er een projectiel af bij een chalet aan de Westbroekse Binnenweg in Tienhoven. Daarop werden de panden gesloten. Twee woningen aan de Roef in het Noord-Hollandse Huizen werden die zondag op last van de burgemeester per direct gesloten vanwege ernstige veiligheidsoverwegingen. Buren zagen zwaarbewapende agenten voor de deur staan. Die vertrokken enkele dagen later, omdat het gevaar zou zijn geweken. Dat bleek niet het geval toen in nacht van zaterdag op zondag er een explosief afging bij een van de gesloten woningen aan de Roef.

Bekijk ook: Evacuaties na explosie bij beveiligde woning in Huizen

Dinsdag werd aan de Zeearend in Nieuwegein vanwege dezelfde dreiging een woning gesloten. Een dag later werd een pand gesloten aan de Hoevensteinse Lint. Donderdag gaf de politie, die al stelden dat reeks bedreigingen en explosieven met elkaar te maken hebben, aan dat de angel uit het conflict zou zijn gehaald met de arrestatie van de 42-jarige man uit Den Haag. Het conflict zou zich afspelen in het criminele milieu en zou te maken hebben met een gestolen partij drugs. Meerdere aanhoudingen worden niet uitgesloten.

Bekijk ook: Man vast voor explosies bij woningen Hoef en Haag en Tienhoven

Geen onbekende

Het doelwit Stephano R. is geen onbekende van politie en justitie. Hij werd in 2015 door de rechtbank in Utrecht veroordeeld tot een gevangenisstraf van anderhalf jaar. Hij maakte volgens het Openbare Ministerie deel uit van een criminele organisatie die zich bezighield met het telen van hennep. Ook werd de groep in verband gebracht met plofkraken in de provincie Utrecht en autodiefstallen. Bij plofkraken in Zeist en Wezep in 2012 en 2013 zou toen ruim 187.000 euro zijn buitgemaakt. De rechtbank sprak hem en zijn twee medeverdachten vrij van het voorbereiden en uitvoeren van plofkraken. Ook werd de bende verdacht van de diefstal van BMW’s en Audi’s in Duitsland. R. stelde destijds onschuldig te zijn.