Blok roept op tot scherpere controle op ’wisselgeld’ voor coronamiljarden

Stef Blok, lid van de Europese Rekenkamer, slaat alarm en roept Brussel op om onmiddellijk de controles aan te scherpen.

Plannen goedgekeurd

Om in aanmerking te komen voor de bijna 800 miljard euro aan leningen en subsidies moeten EU-lidstaten een reeks hervormingen doorvoeren. Verder hebben ze een verlanglijstje moeten inleveren met concrete projecten op het gebied van klimaat en digitalisering waar geld voor nodig is. Al die plannen zijn inmiddels goedgekeurd.

Nederland beloofde in ruil voor 4,7 miljard euro om bijvoorbeeld te werken aan terugdringen van de stikstofuitstoot en te strijden tegen belastingontduiking. Brussel deelt het geld in tranches als voorschot uit aan lidstaten.

Beloftes

Maar wanneer heeft een lidstaat gedaan wat ze beloven? En hoe grijpt Brussel in als achteraf blijkt dat een land onterecht subsidies heeft ontvangen? Oud-minister Blok heeft zich gestort op dit dossier en maakt zich grote zorgen over het ontbreken van heldere criteria in Brussel. „Het is niet duidelijk hoe groot een correctie is als een land onterecht geld heeft gekregen of wanneer zo’n correctie wordt toegepast”, zegt het Nederlandse lid van de Europese Rekenkamer. „Dit kan zorgen voor eindeloze disputen en rechtszaken met lidstaten.”

De hervormingseis was voor premier Mark Rutte het ’wisselgeld’ om uiteindelijk alsnog akkoord te gaan met het coronafonds. Brussel tikt lidstaten jaarlijks op de vingers met suggesties voor allerlei hervormingen. Voor het coronafonds moesten de landen een ’aanzienlijk deel’ van deze lijst doorvoeren. Maar opnieuw, zo concludeert Blok, ontbreken criteria die duidelijkheid scheppen over hoeveel landen van die lijst moeten afstrepen.

’Grote verschillen’

„We zien hier grote verschillen tussen lidstaten. In sommige plannen is niets gedaan met hervormingen waar Brussel al jaren om vraagt”, concludeert de waakhond die toezicht moet houden op de EU-begroting. Nederland heeft bijvoorbeeld nagelaten om verder te tornen aan de hypotheekrenteaftrek. In ruil voor andere hervormingen heeft Den Haag deze eis van tafel gekregen tijdens onderhandelingen met de Europese Commissie. De administratieve rompslomp is een andere zaak die Blok is opgevallen: „Italië heeft drieduizend ambtenaren aangenomen voor de uitvoering.”

Maandag heeft Blok in het Europees Parlement een pleidooi gehouden om alsnog te zorgen voor heldere openbare criteria, ook om controles door parlementen en journalisten mogelijk te maken. „Als het controlesysteem perfect werkt kan de belastingbetaler vertrouwen dat het goed gaat, maar op dit moment zien we bij uitbetalingen dat de controle niet goed genoeg is.”

Brussel heeft toegezegd om aan de slag te gaan met de aanbevelingen van de Rekenkamer. Blok voegt daar nog aan toe: „Tot nu toe hebben we nog niets gezien.”