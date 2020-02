LIVE - Coronacrisis: twee nieuwe coronadoden in Italië

Twee nieuwe coronadoden in Italië

Eerste besmetting gemeld in Israël

Twee nieuwe gevallen coronavirus in Verenigd Koninkrijk

Aantal besmettingen Iran naar 106

Japan sluit alle lagere en middelbare scholen

IOC-lid oppert jaar uitstel bij annuleren Olympische Spelen

Drie nieuwe besmettingen in het Duitse Gangelt net over de grens met Sittard

Eerste besmetting in Denemarken

Eerste besmetting in Estland

Eerste niet herleidbare coronageval in VS

Saoedi-Arabië weert pelgrims

Dodental in Italië: 14

Het aantal doden in Italië door het coronavirus is opgelopen naar veertien. De burgerbescherming in het land meldde donderdag twee nieuwe sterfgevallen.

In Italië zijn tot nu toe meer dan 528 besmettingen vastgesteld, vooral in de regio’s Lombardije en Veneto. Donderdag werden 108 nieuwe gevallen gemeld.

Carnaval

In het Duitse Gangelt, net over de grens bij Sittard, zijn drie nieuwe besmettingsgevallen met het coronavirus ontdekt. Een vierde persoon heeft het virus vermoedelijk onder de leden. Dat heeft de regio Heinsberg in de nacht van woensdag op donderdag gemeld op Facebook.

De drie waren bij de carnavalsviering in Langbroich-Harzelt waaraan ook de eerder besmette man deelnam die nu in kritieke toestand in het ziekenhuis van Düsseldorf ligt. De regio Heinsberg en de Duitse GGD zijn een grote zoekactie begonnen naar mensen die deelnamen aan de carnavalsbijeenkomst op 15 februari.

In de loop van donderdag verwachten de autoriteiten de uitslagen van testen van mensen die in contact zijn geweest met de 47-jarige man uit Gangelt en zijn 46-jarige vrouw, bij wie de besmetting het eerst geconstateerd werd. Volgens Duitse media is de man een makelaar, zijn vrouw werkte bij een kinderdagopvang vlakbij de Limburgse grens. Besmettingsgevaar lopen onder meer de kinderen van het echtpaar, de 65 kinderen van het dagverblijf, en tientallen mensen die deelnamen aan de carnavalsviering.

Honderden mensen in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen moeten ondertussen veertien dagen in quarantaine verblijven. Het gaat om mensen die naar het carnaval in Gangelt zijn geweest en iedereen met wie zij een huis delen. Ook medewerkers en kinderen van een kinderopvang in Gangelt waar de vrouw met het virus werkt, moeten voor de zekerheid thuis blijven.

De mensen mogen hun huis helemaal niet verlaten. Vrienden en buren, bij wie geen besmettingsgevaar is, moeten de boodschappen halen en die dan voor de deur neerzetten, zodat ze geen direct contact hebben met elkaar.

Op Duitse social media maken mensen verwijten aan het met het coronavirus besmette echtpaar uit Gangelt, vlak over de Nederlandse grens bij Schinveld. Hun wordt verweten dat ze mee hebben gedaan aan de carnavalsviering. Bestuurder Stephan Pusch van de regio Heinsberg roept mensen in een donderdag verspreide videoboodschap op te stoppen met dit soort verwijten en liever medegevoel te tonen.

In de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen moeten honderden mensen veertien dagen lang thuis in quarantaine verblijven. Dat zegt een woordvoerder van de regio Heinsberg. Om hoeveel personen het precies gaat, weet de woordvoerder niet.

Israël

Het coronavirus werd in Israël vastgesteld bij een man die eerder deze week was teruggekeerd uit Italië. Dat meldde de krant Haaretz donderdag.

De man is inmiddels in quarantaine geplaatst. De besmetting is vastgesteld een dag nadat het Israëlische ministerie van Volksgezondheid de bevolking had opgeroepen niet naar Italië te reizen vanwege de uitbraak van het virus daar.

Buitenlanders die vanuit Italië naar Israël reizen komen het land niet meer in. Dat liet het ministerie van Binnenlandse Zaken weten. Er was al een inreisverbod voor niet-Israëliërs vanuit enkele Aziatische landen zoals China, Japan en Zuid-Korea.

Verenigd Koninkrijk

In het Verenigd Koninkrijk is bij nog twee mensen het coronavirus vastgesteld. Daarmee komt het aantal besmettingen in het land op vijftien.

De nieuwe patiënten hebben het virus volgens de gezondheidsdienst NHS opgelopen in Tenerife en Italië. Een patiënt is overgebracht naar een gespecialiseerd ziekenhuis in Liverpool en de andere naar een ziekenhuis in Londen.

In het Verenigd Koninkrijk is nog niemand overleden aan het nieuwe coronavirus. Acht van de vijftien patiënten zijn hersteld.

Denemarken

De kaart laat de stand van zaken zien van donderdagochtend 8.00 uur. Aantallen kunnen in de loop van de dag veranderen. Ⓒ De Telegraaf

De Deense autoriteiten melden voor het eerst een besmettingsgeval van het nieuwe coronavirus in het Noord-Europese land. Het gaat volgens de gezondheidsautoriteit van het land om een man die terugkeerde van een skivakantie in Noord-Italië.

Italië is een van de landen die het zwaarst getroffen is door het nieuwe coronavirus. Tot dusver zijn zo’n vierhonderd besmettingen vastgesteld in het EU-land. Twaalf patiënten zijn overleden.

Eerste besmetting in Estland

Een eerste besmetting met het coronavirus is vastgesteld in Estland. Het Russische persbureau TASS meldde dat donderdag op basis van uitspraken van de minister van Sociale Zaken van het EU-land.

Volgens minister Tanel Kiik gaat het om een inwoner van Estland van Iraanse afkomst. De man was onlangs uit Iran teruggekeerd.

Verenigde Staten

In Californië is oor het eerst een besmettingsgeval van het nieuwe coronavirus ontdekt dat niet te herleiden is naar eerdere besmettingen in het land. De patiënt lijkt niet in China te zijn geweest en is ook niet in contact geweest met iemand anders waarbij het coronavirus is vastgesteld.

Japan sluit scholen

De Japanse regering sluit tijdelijk alle lagere en middelbare scholen vanaf maandag. Dat maakte premier Shinzo Abe maakte donderdag bekend.

Tot donderdag waren 894 besmettingen in Japan vastgesteld. Het grootste deel daarvan, 705, betreft passagiers en bemanningsleden van het cruiseschip Diamond Princess. Zeven mensen bezweken aan de gevolgen daarvan.

171 nieuwe besmettingen in Zuid-Korea

In Zuid-Korea zijn 171 nieuwe besmettingen gemeld. Dat zegt het ministerie van Gezondheidszorg tegen persbureau Yonhap. Het totale aantal besmettingen in dat land komt nu op 1766.

Eerder donderdag meldde Zuid-Korea al 334 nieuwe gevallen. Het ministerie maakt geen melding van nieuwe sterfgevallen, dat aantal staat nog op twaalf.

De Verenigde Staten en Zuid-Korea hebben een militaire oefening afgelast, vanwege de virusuitbraak. In Zuid-Korea zijn na China de meeste mensen besmet met het longvirus.

Aantal virusdoden China daalt

Het coronavirus heeft woensdag in China aan nog 29 mensen het leven gekost, meldden de gezondheidsautoriteiten. Dat is het laagste aantal sterfgevallen in ruim drie weken tijd en 23 minder doden dan een dag eerder.

Het aantal nieuwe besmettingen nam in een dag met 433 patiënten toe. Het gros daarvan werd vastgesteld in de centraal-Chinese provincie Hubei, waar het virus voor het eerst opdook.

Op het vasteland van China zijn volgens de gezondheidsautoriteiten nu 78.497 besmet. De uitbraak heeft daar inmiddels aan 2744 mensen het leven gekost.

Pelgrims geweerd in Saoedi-Arabië

In Saoedi-Arabië worden pelgrims voorlopig geweerd vanwege corona, meldt het Saoedische ministerie van Buitenlandse Zaken donderdag.

De bedevaartstocht, de zogeheten umrah, trekt maandelijks tienduizenden moslims naar Mekka. Behalve pelgrims ontzegt Saoedi-Arabië voorlopig ook de toegang aan reizigers uit landen waar het virus is opgedoken die het koninkrijk als toerist willen bezoeken. Er zijn geen besmettingsgevallen van het virus bekend in het land.