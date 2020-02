Nieuwe besmettingen in grensplaats bij Limburg

IOC-lid oppert jaar uitstel bij annuleren Olympische Spelen

Drie nieuwe besmettingen in het Duitse Gangelt net over de grens met Sittard

Eerste besmetting in Denemarken

Eerste besmetting in Estland

Eerste niet herleidbare coronageval in VS

In het Duitse Gangelt, net over de grens bij Sittard, zijn drie nieuwe besmettingsgevallen met het coronavirus ontdekt. Een vierde persoon heeft het virus vermoedelijk onder de leden. Dat heeft de regio Heinsberg in de nacht van woensdag op donderdag gemeld op Facebook.

Carnaval

De drie waren bij de carnavalsviering in Langbroich-Harzelt waaraan ook de eerder besmette man deelnam die nu in kritieke toestand in het ziekenhuis van Düsseldorf ligt. De regio Heinsberg en de Duitse GGD zijn een grote zoekactie begonnen naar mensen die deelnamen aan de carnavalsbijeenkomst op 15 februari. De mensen die daarbij waren moeten evenals hun partners en kinderen veertien dagen in quarantaine, aldus de regio.

In de loop van donderdag verwachten de autoriteiten de uitslagen van testen van mensen die in contact zijn geweest met de 47-jarige man uit Gangelt en zijn 46-jarige vrouw, bij wie de besmetting het eerst geconstateerd werd. Volgens Duitse media is de man een makelaar, zijn vrouw werkte bij een kinderdagopvang vlakbij de Limburgse grens. Besmettingsgevaar lopen onder meer de kinderen van het echtpaar, de 65 kinderen van het dagverblijf, en tientallen mensen die deelnamen aan de carnavalsviering.

Denemarken

De Deense autoriteiten melden voor het eerst een besmettingsgeval van het nieuwe coronavirus in het Noord-Europese land. Het gaat volgens de gezondheidsautoriteit van het land om een man die terugkeerde van een skivakantie in Noord-Italië.

Italië is een van de landen die het zwaarst getroffen is door het nieuwe coronavirus. Tot dusver zijn zo'n vierhonderd besmettingen vastgesteld in het EU-land. Twaalf patiënten zijn overleden.

Eerste besmetting in Estland

Een eerste besmetting met het coronavirus is vastgesteld in Estland. Het Russische persbureau TASS meldde dat donderdag op basis van uitspraken van de minister van Sociale Zaken van het EU-land.

Volgens minister Tanel Kiik gaat het om een inwoner van Estland van Iraanse afkomst. De man was onlangs uit Iran teruggekeerd.

Verenigde Staten

In Californië is oor het eerst een besmettingsgeval van het nieuwe coronavirus ontdekt dat niet te herleiden is naar eerdere besmettingen in het land. De patiënt lijkt niet in China te zijn geweest en is ook niet in contact geweest met iemand anders waarbij het coronavirus is vastgesteld.

Aantal virusdoden China daalt

Het coronavirus heeft woensdag in China aan nog 29 mensen het leven gekost, meldden de gezondheidsautoriteiten. Dat is het laagste aantal sterfgevallen in ruim drie weken tijd en 23 minder doden dan een dag eerder.

Het aantal nieuwe besmettingen nam in een dag met 433 patiënten toe. Het gros daarvan werd vastgesteld in de centraal-Chinese provincie Hubei, waar het virus voor het eerst opdook.

Op het vasteland van China zijn volgens de gezondheidsautoriteiten nu 78.497 besmet. De uitbraak heeft daar inmiddels aan 2744 mensen het leven gekost.