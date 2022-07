Door Brazilië uitgeleverde 'cocaïnekoning' gearriveerd in Italië

Het hoofd van maffiagroep 'Ndrangheta sloeg in 1994 op de vlucht. De Uruguayaanse autoriteiten arresteerden hem in 2017. Twee jaar later ontsnapte hij samen met drie andere gedetineerden via een gat in het dak van de gevangenis in hoofdstad Montevideo. De politie arresteerde hem vorig jaar in João Pessoa, een havenstad in het noordoosten van Brazilië.

De maffiagroep 'Ndrangheta is een van de grootste criminele organisaties ter wereld, met miljarden omzetten in vooral de handel in cocaïne. Ze worden gezien als een van de, en zo niet dé grootste importeur van cocaïne in Europa. De Italiaanse politie omschreef hem als van 's werelds beste drugsmakelaars. Het Openbaar Ministerie in Calabria zeggen dat Morabito een grote rol speelde in de handel in cocaïne tussen Zuid-Amerika en Milaan. Waarbij de Italiaanse stad als een distributiepunt fungeerde voor de transport van cocaïne naar Italië en de rest van Europa.