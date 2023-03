Passagier opent deur van vliegtuig en neemt noodglijbaan naar buiten

Volgens de luchtvaartpolitie van Los Angeles was een vliegtuig zaterdag rond 10 uur aan het wegrijden van de gate op LAX toen een passagier in het toestel naar voren rende en aan een stewardess vroeg: „Wat moet ik nu doen?”

Andere passagiers vertelden aan Fox News dat het bemanningslid de man maande weer te gaan zitten, maar dat hij naar de nooddeur liep, de hendel opendraaide, de deur opende en naar buiten gleed via de opblaasbare noodglijbaan. Het vliegtuig werd tot stilstand gebracht. De man zou toen achterop een bagagekar gesprongen zijn, waarop bagagemedewerkers hem vasthielden tot de luchtvaartpolitie arriveerde.

De passagier werd aangehouden „voor verder onderzoek”, verklaarde de luchtvaartpolitie. „Wegens de omstandigheden werd de FBI ingelicht”, volgens een verklaring van de politie aan Fox News. Het is onduidelijk of de man aangeklaagd zal worden. Hij is „naar een lokaal ziekenhuis gebracht voor een mentale evaluatie”, zei sergeant Devin Feldman.

Geagiteerd

Volgens een van de andere passagiers, Gillian Sheldon, was de man „duidelijk” geagiteerd over iets. De stewardess die hem had aangesproken, probeerde de man nog tegen te houden, tevergeefs. „Ze zei: ’Je mag de deur niet openen’ en greep de passagier vast”, vertelde Sheldon aan NBC, „en binnen twee seconden opende hij de deur.” Sheldon zei dat alles zo snel ging dat niemand de kans kreeg om in te grijpen.

Het vliegtuig werd volledig geëvacueerd en de overige passagiers werden in een ander toestel naar Seattle gebracht. De vlucht was drie uur vertraagd door het incident.

Luchtvaartmaatschappij Delta Air Lines verontschuldigde zich in een persverklaring voor het ongemak en de vertraging. „Delta vlucht 1714 van Los Angeles naar Seattle keerde terug naar de gate vanwege een onhandelbare passagier. Het vliegtuig stond klaar om op te stijgen toen de passagier het vliegtuig verliet en in eerste instantie werd vastgehouden door Delta-personeel voordat hij werd gearresteerd door de lokale politie.”