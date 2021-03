5378 nieuwe coronabesmettingen, aantal patiënten ziekenhuis daalt

Het aantal sterfgevallen door corona steeg afgelopen etmaal met 42. Dat wil niet zeggen dat al deze mensen in de afgelopen 24 uur zijn overleden. Als een coronapatiënt overlijdt, wordt dit soms pas na een tijdje doorgegeven.

Amsterdam telde het hoogste aantal positieve tests. In de hoofdstad werd het virus bij 308 inwoners vastgesteld. Rotterdam telt 217 nieuwe gevallen en Den Haag 155. Daarna volgen Eindhoven (99) en Tilburg (82).

Sinds het begin van de uitbraak, iets meer dan een jaar geleden, zijn meer dan 1,1 miljoen Nederlanders positief getest. Het aantal sterfgevallen kan in de loop van volgende week boven de 16.000 uitkomen. De werkelijke aantallen besmettingen en coronadoden liggen hoger.

Ziekenhuizen

Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen is daarentegen voor de vierde dag op rij aan het dalen. Het totaal aantal opgenomen patiënten met Covid-19 is nu 1863, dat zijn er 48 minder dan vrijdag. Van hen liggen er 542 op de intensive care, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Het afgelopen etmaal zijn 212 nieuwe corona-patiënten opgenomen in de ziekenhuizen, 12 minder dan vrijdag. Van hen zijn er 36 opgenomen op de ic, 3 minder dan vrijdag.

Het LCPS heeft het afgelopen etmaal 9 coronapatiënten verplaatst naar ziekenhuizen in andere regio's.

Afgelopen week verplaatste het coördinatiecentrum de 2500e patiënt tijdens de tweede coronagolf. Sinds 21 september 2020 zijn gemiddeld 15,5 coronapatiënten per dag verplaatst naar ziekenhuizen in andere regio's.

Het aantal patiënten met Covid-19 is vrijwel gelijk aan drie weken geleden, stelt LCPS. ,,Er is onveranderd sprake van een stabiel beeld met beperkte fluctuatie in de tijd. We verwachten dat de Britse variant van het coronavirus de overhand neemt en daarmee het aantal patiënten in de ziekenhuizen de komende periode zal stijgen”, aldus het LCPS.