Vrouw weet ontvoerder in te palmen met compliment

De verdachte (33) sloeg de 27-jarige Nathalie Birli tijdens een training van haar fiets, dwong haar hardhandig in zijn busje en reed vervolgens naar zijn afgelegen huis. „Ik werd geraakt, geslagen, ingehaald en naar een klein onbekend huisje gebracht - zoals in een slechte film”, schrijft ze een dag na de ontvoering op Facebook. „Godzijdank was ik in staat mezelf te bevrijden en ben ik in orde, op een gebroken arm en een hoofdwond na.”

Birli raakte door de klappen enige tijd bewusteloos. Ze werd naakt wakker op een stoel met haar beide handen vastgebonden. „Als je doet wat ik wil, ben je morgen vrij”, zei de man.

„Ik had het gevoel dat ik in een huis ver weg van enige hulp was, en ik wist zeker dat niemand mij hier zou vinden”, vertelt Birli tegen de Kronen Zeitung. Haar ongeruste partner, met wie de triatleet een baby heeft, had ondertussen de politie ingelicht. Ook werd een grootscheepse zoekactie door sportieve vrienden en familie opgezet.

Nathalie Birli is topsporter in Oostenrijk. Ⓒ Facebook

Bloemen

Maar de vrijheid lonkte voor de vrouw door haar belager te complimenteren voor de vele orchideeën in zijn huis. De twee raakten aan de praat met elkaar en de man sloeg helemaal om. „Plots was de dader aardig tegen me”, zegt de jonge moeder. „Hij vertelde dat hij een tuinman was en zijn leven verknald had - dat zijn vader was gestorven, zijn moeder een alcoholist was en zijn vriendin vreemd was gegaan.”

Birli deed de man op het juiste moment een voorstel: „Laten we gewoon zeggen dat het een ongeluk was en laat me gaan.” De ontvoerder maakte haar daarop los en reed haar zelfs terug naar huis.

De politie had echter al grip gekregen op de GPS-data van de fiets van de topsporter. De verdachte is daardoor alsnog bij zijn huis gearresteerd.