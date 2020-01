Iran vraagt Canada informatie over gecrasht vliegtuig

„We roepen de Canadese premier en iedere andere regering die informatie heeft over de crash op om het over te dragen aan de onderzoekscommissie in Iran”, zei woordvoerder Abbas Mousavi van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Eerder op de avond ontkende Iran nog in alle toonaarden dat het woensdag bij Teheran neergestorte toestel was geraakt door een raket. „Al deze berichten zijn een psychologische oorlogsvoering tegen Iran”, zei woordvoerder Ali Rabiei van de Iraanse regering in een verklaring.

’Onlogische geruchten’

De Iraniër voegde eraan toe dat alle landen waarvan burgers aan boord van het ramptoestel waren, vertegenwoordigers naar Teheran kunnen sturen. Hij drong er bij vliegtuigfabrikant Boeing op aan deel te nemen aan het onderzoek naar de zwarte dozen.

Het hoofd van de Iraanse burgerluchtvaartorganisatie noemde de berichten dat het vliegtuig is geraakt door een raket „onlogische geruchten.”