Rutte: ’Zo min mogelijk vluchtelingen uit Afghanistan naar Nederland’

Binnenland

Duizenden mensen op de been in Amsterdam voor situatie Afghanistan

De demonstratie in Amsterdam om aandacht te vragen voor de onveilige situatie in Afghanistan is zaterdag door veel meer mensen bijgewoond dan de organisatie vooraf had ingeschat. „We hadden 1500 mensen verwacht, maar ik hoorde dat er zeker 4000 à 5000 mensen waren”, zegt organisator Nadjla Akbari.