Weer cokevangsten in Rotterdamse haven

Vorige week vrijdag werd 30 kilo cocaïne in een container gevonden en een dag later werd tijdens een controle bij een containeroverslagbedrijf 83 kilo van de harddrugs gevonden tussen de bananen in een container die uit Ecuador was gekomen. Donderdag vond de douane 36 kilo tussen mango’s. Die container kwam uit Peru en het fruit was bestemd voor een bedrijf in Duitsland.

De drugs zijn vernietigd. Het zogenoemde Hit and Run Cargo-team (HARC) heeft de zaken verder in onderzoek. Daarin werken douane, FIOD, zeehavenpolitie en het Openbaar Ministerie in Rotterdam samen.