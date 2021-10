Opnieuw zeven militairen op Curaçao aangehouden voor drugsbezit

Afgelopen dinsdag werden er al zeven andere militairen aangehouden om dezelfde verdenking. Toen werden bij doorzoekingen onder meer sporen van cocaïne aangetroffen.

Dat zevental was in beeld gekomen nadat vorige week een 33-jarige Curaçaoënaar werd aangehouden die verdacht wordt van drugshandel. Hij hield voor de verkoop van drugs in uitgaansgelegenheden contact met militairen en burgers.

Met de nieuwe aanhoudingen komt het totaal aantal aangehouden militairen in de zaak op veertien.