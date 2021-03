EU en VS roepen Turkije op vrouwenrechtenverdrag te behouden

Het Witte Huis noemt de Turkse terugtrekking „diep teleurstellend.” President Joe Biden spreekt in een verklaring van „een ontmoedigende stap terug voor de internationale beweging om geweld tegen vrouwen wereldwijd te beëindigen.” Hij wijst op de toename van huiselijk geweld in de wereld en naar berichten dat vrouwenmoord in Turkije vaker plaatsvindt. „Geweld tegen vrouwen doet ons allemaal pijn en we moeten allemaal meer doen om samenlevingen te creëren waarin vrouwen vrij kunnen leven zonder geweld.”

Ook EU-buitenlandchef Josep Borrell dringt er bij Turkije op aan de beslissing terug te draaien. Hij betreurt de opzegging ten diepste en zegt het besluit niet te bevatten. Minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok sluit zich bij de oproep aan. Ook hij betreurt de Turkse terugtrekking en noemt het verdrag „een belangrijk instrument om geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld aan te pakken.”

Conventie van Istanboel

President Recep Tayyip Erdogan heeft zonder debat in het Turkse parlement besloten de zogeheten conventie van Istanboel op te zeggen. Het verdrag werd in 2011 juist in de Turkse stad opgesteld. Erdogan was destijds premier. De doelen zijn het voorkomen van huiselijk geweld, betere bescherming van slachtoffers en het beëindigen van de straffeloosheid van daders.

De conservatieve regering van Turkije vindt dat het land vrouwenrechten beter op zijn eigen manier kan bevorderen. Turkije hoeft daarin niet „anderen te imiteren”, motiveerde vicepresident Fuat Oktay het besluit.

Ook in Turkije zelf is tegenstand. De centrumlinkse oppositie reageerde woedend en duizenden mensen gingen de straat op om hun ongenoegen te uiten. Ook de Raad van Europa, die het initiatief nam voor de conventie, is teleurgesteld in het besluit van de Turkse president. De Raad, niet te verwarren met de EU, bevordert mensenrechten via verdragen en het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg. Ook Turkije is lid van de organisatie.

