Kiezers Biden hopen ’eindelijk regering te krijgen die geeft om mensen’

Washington - Met een oproep tot eenheid luidde de 46e president van de Verenigde Staten Joe Biden zijn presidentschap in. In zijn eerste toespraak nadat hij de eed aflegde, waarschuwde Biden voor de uitdagingen die de VS te wachten staan. Het antwoord daarop is eenheid, zo zei hij. Hij deed een nadrukkelijke handreiking naar de Amerikanen die niet op hem stemden.