Britse supermarkten geven steaks, kaas en koffie antidiefstalbeveiliging

In het Verenigd Koninkrijk werden in maart ruim 30 procent meer diefstallen genoteerd dan een jaar eerder. Volgens velen komt dat door de grote stijging van de prijzen in de Britse supermarkten. Daarom hebben een aantal supermarkten maatregelen genomen, die nu door Britten op sociale media worden gedeeld.

Zo heeft supermarkt Co-op steaks in een beveiligde verpakking gedaan die bij de kassa verwijderd moet worden. „Ze verpakken de steaks alsof het goudstaven zijn”, zegt ene Grog op Twitter. Een ander filiaal heeft dan weer showmodellen van koffie in het schap staan, waarop staat dat ze aan de kassa naar de koffie moeten vragen als ze die echt willen kopen. „Mijn Co-op is nu een showroom voor levensmiddelen”, zegt Laura op Twitter. „Er wordt ook om de zoveel tijd omgeroepen dat beveiligingscamera’s je in de gaten houden.”

De steaks worden blijkbaar niet alleen veel bij Co-op gestolen. Op Twitter zegt een andere gebruiker dat ook supermarkt M&S antidiefstalbeveiliging voor steaks heeft. Hier worden ook maar drie steaks in het schap gezet. „Een medewerker zei tegen mij dat dit bewust was gedaan, omdat dieven anders het schap leeghalen en wegrennen”, schrijft ze. Supermarkt Aldi heeft zelfs grote beveiligingstags om de kazen gedaan.

Supermarkt Sainsbury’s kreeg onlangs nog veel kritiek nadat het hekjes bij de zelfscankassa’s had geplaatst. Klanten moeten daar nu eerst hun bon scannen voordat ze weg mogen, wat eerder in het VK ongebruikelijk was. „Ze vertrouwen mensen die de zelfscankassa gebruiken niet”, aldus iemand op Twitter. Alle supermarkten geven echter aan dat de beveiliging niet bij elke supermarkt ingevoerd is, maar alleen bij supermarkten die veel last hebben van diefstal.