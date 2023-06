Honderden doden in Nigeria nadat boot zinkt op terugweg bruiloft

LOKOJA - Zeker 103 mensen zijn omgekomen bij een bootongeluk in een rivier in Nigeria. In ieder geval honderd mensen zijn gered, zegt de regionale politie. De zoektocht naar overlevenden gaat nog door. De oorzaak van het ongeluk is nog niet bekend.