Op bezoek bij Sinterklaas: ’Overal gelukkige gezichtjes’

Op de foto – met spatscherm – met de Sint en zijn Pieten in Eindhoven. Ⓒ Rias Immink

EINDHOVEN - Wat veel andere sinterklaasinitiatieven door strenge coronaregels niet lukte, wisten ze in Eindhoven wél voor elkaar te boksen. In de tot evenementenlocatie omgebouwde Steentjeskerk opende zaterdag het Sinterklaashuis de deuren, waar kinderen even op bezoek kunnen bij de Sint. En daar hebben ze zin in: „Mijn dochtertje krijgt er maar geen genoeg van!”