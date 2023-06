Rover woest na spoorchaos: ’Niet de eerste keer dat reizigers in kou worden gezet’

„Het is van de gekke dat zowel NS als ProRail de zaken niet op orde heeft bij dit soort calamiteiten, dat mensen op stations en in treinen moesten overnachten en dat de burgemeester van nota bene Utrecht noodopvang moest regelen. Het is schandalig en onverteerbaar dat er geen werkbare procedures zijn bij dit soort incidenten. Overigens is het niet de eerste keer dat reizigers door NS in de kou worden gezet, want dik een jaar geleden vond een soortgelijk drama plaats door een grote storing bij NS”, zegt Rover-directeur Freek Bos.

„Het is bizar dat we het nu weer over een falend opvangsysteem hebben, want kennelijk leren we niet van onze fouten. Ik wil dan ook dat dit goed wordt geëvalueerd en er dit keer keiharde afspraken worden gemaakt zodat reizigers niet nog eens aan hun lot worden overgelaten. Want achteraf ’sorry’ zeggen, is wel erg makkelijk”, sneert Bos.

’Veiligheid boven alles’

De ellende voor reizigers ontstond zondagmiddag toen op de verkeersleidingspost van ProRail in Amsterdam alle schermen ineens op zwart gingen. „Dan moet je onmiddellijk ingrijpen en de treinen laten stoppen. Je hebt dan geen zicht meer op het treinenverloop en als er een incident plaatsvindt, kun je niet ingrijpen. Dat maakt het levensgevaarlijk en dan moet je de dienstregeling stopzetten”, zegt een woordvoerder. „Veiligheid gaat in dat soort gevallen boven alles, ook al betekent dit dat mensen stranden.”

Waarom zondag al niet werd besloten te ’verhuizen’ naar de uitwijklocatie in Utrecht, kwam omdat ProRail dacht de problemen eerder te kunnen oplossen. „Aanvankelijk dachten we de systemen veel sneller weer op gang te krijgen. Toen om acht uur zondagavond bleek dat een reset niet hielp en we nog steeds niet wisten wat de oorzaak was van de problemen, wisten we dat er bij een uitwijk geen treinen meer zouden kunnen rijden en dat reizigers op zeker zouden stranden. Wij hebben ervoor gekozen om alles op alles te zetten om die reizigers toch naar huis te kunnen brengen. Toen dat niet lukte, hebben we ’s nachts alsnog gekozen voor het ’verplaatsen’ van de verkeersleidingspost van Amsterdam naar Utrecht. Het geeft aan hoe ontzettend rot wij het vinden dat reizigers achterbleven op koude stations en op andere onherbergzame slaapplaatsen.”

Ziggo Dome

Een NS-woordvoerder zegt het te betreuren dat veel mensen de nacht niet thuis hebben kunnen doorbrengen. „De storing viel op een moment dat er onder meer 50.000 mensen in de Johan Cruijff ArenA waren voor een concert van Harry Styles. Gelukkig konden veel mensen regelen dat ze werden opgehaald met de auto door familie of vrienden, maar dat gold lang niet voor iedereen. Gelukkig konden mensen slapen in de Ziggo Dome, waar campingbedjes stonden. Ook werden treinen op stations opgesteld, omdat die comfortabeler zijn dan een bankje op het perron.”

„Bij dit soort grootschalige calamiteiten neemt de Veiligheidsregio de regie in handen”, meent de zegsman. „Dat is nu ook gebeurd.” Er is niet gekozen voor de massale inzet van onder andere bussen om mensen te vervoeren. „Als er 50.000 mensen uit de ArenA moeten worden verplaatst, dan wordt ook dat een chaos en wil iedereen de eerste bus in die eraan komt. Bovendien zouden er zoveel bussen moeten worden ingezet, dat het verkeer vastloopt.”