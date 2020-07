Macron: spits Notre-Dame hoeft toch niet modern

De nieuwe Franse minister van Cultuur Roselyne Bachelot had eerder donderdag al te kennen gegeven dat de torenspits in de oude gedaante terug zou keren. Die dateert uit de negentiende eeuw en nam de plaats in van zijn middeleeuwse voorganger.

Herstelwerkzaamheden liepen vertraging op, onder meer door de coronacrisis, maar Macron ziet graag dat het monument uit de dertiende eeuw weer te bewonderen is in 2024, wanneer Parijs de gastheer is van de Olympische Spelen.