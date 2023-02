Nog even zonovergoten, maar weeromslag op komst

„Donderdag is er veel bewolking en de regen in de ochtend kan wat Saharazand bevatten. Vrijdag wordt het ronduit onstuimig met kans op zware windstoten. Wel is het zacht voor de tijd van het jaar met 11 tot 14 graden”, meldt Johnny Willemsen van weerbureau Weeronline.

Maar voor het zo ver is, blijft het vandaag en morgen droog en vooral dinsdagmiddag is het zonovergoten. Woensdag heeft de zon op een aantal plekken waarschijnlijk wel wat meer moeite om door te breken. „Maar met veel zon kan het kwik in het zuiden en oosten oplopen naar 12 of 13 graden”, aldus Willemsen.

Donderdag is de zon nog amper te zien. „In de ochtend valt een beetje regen en hierbij kan ook wat Saharastof zitten en dit kan vieze auto's en tuinmeubelen opleveren. Na de regen is het een tijdje droog, maar eind van de dag volgen buien.”

Stormachtig

Vrijdag trekt een aantal buien over het land en trekt de wind uit het noordwesten aan. In het binnenland waait het veelal (vrij) krachtig, 5 tot 6 Bft. Aan zee is de wind hard en in het Waddengebied stormachtig, 7 tot 8 Bft. In de kustgebieden in het westen en in Noord-Nederland is kans op zware windstoten van ruim 75 km/uur. In het Waddengebied kan de wind soms uithalen naar ruim 90 km/uur. „Koud en guur wordt het niet, want met 11 graden in het noorden tot lokaal 14 graden in Zuid-Nederland lijkt het zelfs de zachtste dag van de week te worden”, aldus Willemsen.

Ook in het weekend is het zacht voor de tijd van het jaar met op beide dagen middagtemperaturen van 8 tot 10 graden in Noord-Nederland en 10 tot 12 graden in het midden en zuiden. Maxima van 6 of 7 graden zijn gebruikelijk half februari.

Carnaval

Zowel op zaterdag als zondag blijft de zon voornamelijk achter de wolken. De kansen op veel wind zijn, zeker in Zuid- en Oost-Nederland, niet groot. Dit is enigszins goed nieuws voor de talloze carnavalsoptochten die op het programma staan, maar droog blijft het echter niet. Vooral zaterdag staan er perioden met regen op het programma en moeten de feestvierders rekening houden met een natte dag. Ook zondagochtend kan het nog enige tijd regenen, maar vanaf de middag blijft het in de carnaval regio's hoogstwaarschijnlijk droog.