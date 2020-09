’Beruchte maffiabaas slikt stuk vinger van cipier door’

De als zeer gevaarlijk beschouwde 60-jarige Giuseppe Fanara zit al negen jaar te brommen in de isoleerafdeling in de Rebibbia-gevangenis in Rome. Fanara is veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf.

Volgens de rechter speelde hij een belangrijke rol in een clan van de Cosa Nostra, die verantwoordelijk is voor elf moorden. Tijdens een controle in zijn cel greep Fanara een cipier bij zijn nek, sleurde hem op de grond en beet een stuk vinger van hem af. Vervolgens raakte het stukje mensenvlees spoorloos. Daarom vermoedt de gevangenisdirecteur dat Fanara het stukje vinger heeft doorgeslikt.

Zeven cipiers schoten hun collega te hulp, waardoor de woede van Fanara mogelijk nog groter werd. Hij zwaaide met een bezemsteel en riep dat hij ze als varkens de keel zou doorsnijden. Pas na twee uur wist de groep cipiers de maffiabaas onder controle te krijgen. Fanara is na het ernstige voorval overgeplaatst naar een uiterst streng bewaakte gevangenis in Sassari (Sardinië).