Amsterdam lokt Britten met campagne over ’lage huurprijzen’

In de Britse hoofdstad hangen posters met de tekst ’When you realise it is monthly rent, not weekly’ (’Wanneer je je realiseert dat het gaat om maandelijkse huur en niet wekelijkse huur’), met in een rode balk het logo I Amsterdam. Wie goed naar de poster kijkt, kan in miniatuurlettertjes lezen ’Google Amsterdam business for more info’. Het lijkt in alles een campagne om expats naar Amsterdam te lokken. De maandelijkse huurlasten zijn hier 75% lager dan in Londen.

De campagne veroorzaakte op Twitter commotie. Voor veel Amsterdammers is het namelijk al ingewikkeld genoeg om betaalbare woonruimte in de stad te vinden. De stad zit midden in een overspannen woonmarkt waar huren door het dak gaan. Dat zal alleen maar versterken als er nog meer expats komen.

Marketingorganisatie I Amsterdam stuurde iedereen met vragen over de campagne naar het stadhuis. Daar wist een woordvoerder te melden dat de posters bedoeld zijn om bedrijven te werven die een nieuwe vestigingsplaats zoeken. „Ze hangen niet in woonwijken.” Wel gaat de gemeente om de tafel zitten met de I Amsterdam.

De gemeente erkent dat de tekst ergernis kan opwekken bij Amsterdammers die een hoge huur moeten betalen.