Nederlandse kinderen vast op zeilschip in Cariben door corona

De 25 middelbare scholieren, 4 docenten en 12 crewleden varen al bijna 3 weken in de Caraïben. De leerlingen zijn aan boord met een speciaal programma waarbij Nederlandse scholieren zes weken hun schoolwerk aan boord van een zeilschip volgen. Christophe Meijer van Masterskip: „Aan boord gaat het geweldig. Hier is niemand is ziek. Het hygiëne besef is groot dus er zal waarschijnlijk ook niemand ziek worden. Maar de wereld waar we in rondvaren, verandert met het uur.”

Moeite om door douane te komen

Bij aankomst een dag geleden in Saint Lucia had de Wylde Swan grote moeite om door de douane en immigratie te komen. „Nadat dit gelukt was konden de trainees gelukkig gewoon aan wal voor een leerzame hike en een ontspannen middag catamaranzeilen.”

Ondertussen sluiten ook veel andere eilanden hun havens en luchthavens voor alles wat van buiten komt en zoeken de mensen van Masterskip naar een oplossing. Er veel contact tussen rederij en schip en lokale contacten om een passende oplossing te vinden. Meijer benadrukt nogmaals dat er bij Masterskip geen zieken zijn en de opvarenden al bijna drie weken aan boord in een ’heerlijke vorm van quarantaine’ verkeren.

De Wylde Swan is de grootste en snelste topzeilschoener ter wereld. Ze werd honderd jaar geleden in Duitsland in de vaart gebracht, oorspronkelijk als stoomschip voor de haringvloot. De stalen romp werd in 2007 naar Nederland gehaald om te transformeren tot zeilend opleidingsschip. Tien jaar geleden werd de Wylde Swan te water gelaten en sindsdien vaart ze als Tall Ship acht maanden per jaar de wereld rond met leerlingen aan boord.

