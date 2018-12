Pool aangehouden voor dodelijke brand

Ⓒ Robby Hiel

AMSTERDAM - Een 29-jarige Pool is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de dood van een 54-jarige man in Amsterdam-Zuidoost. Het slachtoffer stierf vorig jaar oktober door een brand in een flat aan de Barbusselaan. De verdachte was al eerder in beeld, maar zat nog vast in zijn thuisland voor een ander misdrijf. Hij is inmiddels overgeleverd, maakte de politie vrijdag bekend.