Bergen treinwrak Voorschoten eindelijk begonnen

Voorschoten - Het is bijna een week geleden maar in Voorschoten is hijs- en transportbedrijf Mammoet maandag eindelijk begonnen aan het bergen van de treinstellen, dat bevestigt een woordvoerder van spoorbeheerder ProRail. De goederentrein kwam dinsdagochtend vroeg in botsing met een bouwkraan, die op het spoor stond vanwege werkzaamheden. Vervolgens ontspoorde de intercity doordat de kraan of brokstukken daarvan op het spoor waren terechtgekomen. Een deel van de trein belandde in een weiland.