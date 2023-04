ProRail: twee treinstellen in de nacht via spoor afgevoerd

Kopieer naar clipboard

Ⓒ PRONEWS

Voorschoten - Twee treinstellen van de passagierstrein die bijna een week geleden betrokken was bij het ongeluk bij station Voorschoten zullen in de nacht van maandag op dinsdag of dinsdag in de ochtend over het spoor worden afgevoerd. Dat zegt een woordvoerder van ProRail.