4200 inwoners Herkenbosch mogen woensdag niet naar huis

Volgens haar zijn de concentraties koolmonoxide in de rook die over Herkenbosch trekt, nog te hoog. Ze hoopt donderdag rond de middag nadere informatie te kunnen geven.

Inmiddels krijgt de brandweer in Nationaal Park de Meinweg hulp van Chinook-helikopters van de luchtmacht. De hulpdiensten hebben in de nacht van dinsdag op woensdag heel Herkenbosch ontruimd vanwege de aanhoudende rook door de brand in het nabijgelegen natuurgebied de Meinweg. De evacuatie begon even voor middernacht en was rond 06.00 uur afgerond.

Van de ongeveer 4200 geëvacueerde inwoners uit het Limburgse Herkenbosch, maken er momenteel zo’n 175 gebruik van de voor hun ingerichte opvangplekken. Nog eens tien ’coronaverdachten’ zijn naar coronacentra in Roermond en Urmond gebracht.

Terug

Een woordvoerster van de veiligheidsregio zegt tegen L1 Radio dat „we willen dat de brand voldoende onder controle is voordat mensen terug mogen.” Bedrijven op het industrieterrein Roerstreek kunnen woensdag wel openblijven. Ook geeft ze aan dat andere dorpskernen van de gemeente Roerdalen, waar Herkenbosch onder valt, vooralsnog niet worden ontruimd.

Lees verder onder de foto

Bekijk ook: Inwoners Herkenbosch vertrekken met dekens in de auto

Mensen die geen familieleden of kennissen hebben waar ze terechtkunnen, worden opgevangen in zestien sporthallen in de omgeving. Maar volgens de woordvoerster van de veiligheidsregio zijn niet alle opvanglocaties nodig. Het Rode Kruis heeft achthonderd bedden beschikbaar gesteld.

Aanhoudende rook

„Aanleiding voor deze maatregel is de aanhoudende rook en de verwachting dat deze gedurende de nacht niet minder wordt”, verklaart burgemeester van Roerdalen Monique de Boer-Beerta. „Het gaat om een voorzorgsmaatregel om risico’s voor de volksgezondheid te vermijden. De rook bevat een hoge concentratie koolmonoxide.”

Lees verder onder de foto

De Boer-Beerta roept inwoners op om rustig te blijven en vraagt mensen die zelf hun woning kunnen verlaten om weg te gaan. „Ik begrijp dat dit besluit voor onrust en emotie zorgt, maar we gaan ons uiterste best doen de evacuatie zo spoedig en zo ordelijk mogelijk te laten verlopen.”

Zorginstelling

Twee zorginstellingen werden dinsdagavond al ontruimd. Dertig bewoners van zorginstelling Pergamijn en hun begeleiders zijn opgevangen in Hotel Roermond. De negentig bewoners en hun begeleiders van zorginstelling Bosscherhof zijn ondergebracht op verschillende plekken in Roermond, Blerick, Baarlo en Tegelen.

Onder controle

De brandweer heeft de brand goed onder controle kunnen houden in de nacht van dinsdag op woensdag. Van een volledige controle is echter nog geen sprake en het sein brand meester is dan ook nog niet gegeven, zegt een woordvoerder van de veiligheidsregio.

Nog her en der zijn er volgens de woordvoerder hotspots. „Op enkele plekken zijn er nog kleine vlammetjes.” Grote vlammen zijn er nu niet meer, aldus de zegsman. „We gaan nu goed bekijken hoe het zich gaat ontwikkelen”, zegt hij. Daarbij zijn ze afhankelijk van het weer. Voor woensdag wordt een windkracht 3 verwacht.

Er is niet veel rook meer te zien, maar in het ontruimde nabijgelegen dorp Herkenbosch is er nog flinke stankoverlast, vertelt de woordvoerder. „Daar moet je niet te lang in blijven.”

Ter hoogte van een ontruimde manage is een corridor gemaakt met tanks van defensie. „Alles is platgereden, bomen zijn weggeduwd. Eigenlijk hebben we een strook land braak gemaakt, om een stoplijn voor het vuur te maken.”

Het getroffen gebied is ruim 170 hectare groot. In het grootste deel daarvan is vooral aan de grond alles zwartgeblakerd, aldus de zegsman.