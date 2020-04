Heel Herkenbosch, met 4000 inwoners, ontruimd vanwege natuurbrand

De inwoners van Herkenbosch worden geevacueerd vanwege de aanhoudende rook door de brand in het nabijgelegen natuurgebied de Meinweg. Ⓒ ANP

HERKENBOSCH - De hulpdiensten hebben in de nacht van dinsdag op woensdag heel Herkenbosch ontruimd vanwege de aanhoudende rook door de brand in het nabijgelegen natuurgebied de Meinweg. De evacuatie begon even voor middernacht en was rond 06.00 uur afgerond.