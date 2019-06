Celstraf voor ’Sandra’ die honderden jongens online misbruikt

De man benaderde zijn jonge slachtoffers via internet, waarop hij zich presenteerde als Sandra. Na hun vertrouwen te hebben gewonnen met cadeautjes slaagde hij erin seksvideo’s of anderszins compromitterende beelden van hen te bemachtigen. Door te dreigen die openbaar te maken, kon hij steeds verder gaan met zijn kwalijke praktijken.

In totaal kreeg de veroordeelde, wiens identiteit niet is onthuld, in de loop der jaren ongeveer 460 jongens in zijn macht. Naast de langdurige celstraf moet hij hun ook 19 miljoen kronen (bijna 2 miljoen euro) schadevergoeding betalen.