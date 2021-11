Van Terneuzen naar de hel: Saakasjvili in ziekenhuis na hongerstaking

De gevangenisdienst liet weten dat de opname in het ziekenhuis moet voorkomen dat zijn gezondheid verder achteruitgaat. Artsen hadden er twee weken geleden al op aangedrongen om Saakasjvili in een ziekenhuis te behandelen. Het Georgische ministerie van Justitie zei toen dat het advies van de artsen zou worden opgevolgd.

Saakasjvili’s lijfarts waarschuwde eerder dat de hongerstaking vanwege een bloedaandoening blijvende gezondheidsschade kan opleveren.

Saakasjvili was van 2004 tot 2013 president van het land en stelt dat zijn vervolging politiek gemotiveerd is. Tienduizenden aanhangers demonstreerden eerder in de hoofdstad Tbilisi voor zijn vrijlating. Hij werd in 2018 bij verstek veroordeeld tot zes jaar cel wegens machtsmisbruik. Na zijn vertrek uit Georgië kreeg Saakasjvili de Oekraïense nationaliteit.

Nederland

Saakasjvili is getrouwd met de Nederlandse Sandra Roelofs en heeft twee zoons die in Terneuzen wonen. Daar verhuisde het hele gezin in 2018 naartoe.

Tegen De Telegraaf vertelde hij dat Nederland ’een paradijs’ is, omdat ’niemand me volgt, behalve journalisten’, doelend op geheime diensten. Hij wilde zich niet met de Nederlandse politiek bemoeien: „Die is natuurlijk dodelijk saai. Wel wil ik schaatsen, iedereen doet dat.”

Een jaar later ging Saakasjvili echter terug naar Oekraïne waar hij een rol kreeg binnen het team van de nieuwe president Zelensky. En weer een jaar later dook Saakashvili ineens op in Tbilisi, waar geruchten over zijn terugkeer veel mensen op 1 september de straat op kregen. Saakasjvili werd gearresteerd. Sindsdien zit hij vast.