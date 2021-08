Nog twee aanhoudingen voor moord op man uit Zwijndrecht

Het slachtoffer is een 29-jarige man die eerder als vermist was opgegeven. Zijn lichaam zat in koffers in de auto die in de Aalbersestraat in Dordrecht geparkeerd stond.

Voor de moord zit al een verdachte vast, een 25-jarige man uit Zwijndrecht die op 29 juli werd aangehouden. Zijn voorarrest werd donderdag met 90 dagen verlengd. Alle drie de verdachten zitten in volledige beperkingen, wat betekent dat ze alleen contact mogen hebben met hun advocaat.

Conflict

Eerder maakte het OM al bekend te vermoeden dat er een conflict was tussen het slachtoffer en de 25-jarige verdachte. Hij werd aangehouden na een melding over een vechtpartij in een galerijflat in Zwijndrecht. De verdachte liet agenten direct weten dat hij iemand had gedood. In de woning werden bloedsporen aangetroffen en een voorwerp dat mogelijk bij de moord gebruikt is.

De pro-formazitting is op 3 november.