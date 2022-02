Internationaal Gerechtshof buigt zich over Myanmarese wreedheden tegen Rohingya

Premium Buitenland

Wit-Russen smalend over Russische leger: ’Ze drinken veel en verkopen hun diesel’

Veel Wit-Russen hebben geen hoge pet op van de talloze Russische militairen die in hun land zijn neergestreken. „Ik heb de Russische tanks met mijn eigen ogen gezien in onze straten gezien,” vertelt een inwoner van Khoyniki , een stadje in het zuidoosten van Wit-Rusland, aan Radio Free Europe. „De s...