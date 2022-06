Justitie neemt alle volmachten van verkiezingen Maastricht in beslag, onderzoek naar ronselen stemmen

Sociaal ondernemer John Geelen deed eind april aangifte wegens ronselen van stemmen door het ‘campagneteam ouderen’ van kandidaat-raadslid Halil Mermi. Deze haalde bij de verkiezingen op 16 maart 405 voorkeurstemmen. Geelen hoorde allerlei signalen uit de Turkse gemeenschap dat mensen actief benaderd waren om hun volmachtkaart af te geven.

Geelen kreeg donderdag vanuit het stadhuis te horen dat justitie alle 4869 volmachten in beslag heeft genomen (er werden 45.125 stemmen uitgebracht). Dat gebeurde woensdag, op de laatste dag dat dit kon. Gemeenten hoeven volmachtformulieren maar drie maanden te bewaren. Justitie bevestigt de inbeslagname. „We gaan nu beoordelen in hoeverre we een onderzoek gaan starten.”

Geheimhouding

Geelen zegt dat justitie aanvankelijk aarzelde, omdat hij geen namen van mensen gaf die bij hem geklaagd hadden over ronselen. „Die mensen heb ik geheimhouding beloofd. Ik heb justitie erop gewezen dat er een maatschappelijk belang is, namelijk de grote onrust in de Turkse gemeenschap. Door de inbeslagname kunnen ze nu mensen vertrouwelijk gaan horen.”

Justitie haalde de formulieren op 15 juni op bij de gemeente, exact een dag nadat Mermi opnieuw beëdigd werd als raadslid. Hij wil niet reageren zolang justitie bezig is met het (voor)onderzoek. Eind april verklaarde Mermi tegenover De Limburger niet te weten waar hij zich tegen zou moeten verdedigen. „Ik betwist alle beschuldigingen. Ik ken die meneer Geelen helemaal niet, heb geen idee wat zijn motivatie is. Bij geen enkel stembureau is iets vreemds geconstateerd.”

Mermi sprak van een ‘lage actie,’ Geelen zegt dat hij met de aangifte zijn burgerplicht vervult.