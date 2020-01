VS doodt Iraanse generaal bij luchtaanvallen op vliegveld Bagdad

Het Pentagon heeft de aanval bevestigd en verklaarde dat de actie werd uitgevoerd in opdracht van president Trump. „Deze aanval is uitgevoerd om toekomstige Iraanse aanvalsplannen af te weren”, aldus een statement vanuit het Pentagon. De Iraanse Revolutionaire Garde bevestigt dat Soleimani is omgekomen.

Voertuigen in brand

De voertuigen waarin beide militairen zaten, werden vlak bij een luchtvrachtterminal geraakt en vlogen in brand. Vijf andere inzittenden overleefden de aanval evenmin. Het achtste slachtoffer zou een burger zijn. Ook zouden er meerdere gewonden zijn gevallen.

De Iraanse minister Mohammad Javad Zarif van Buitenlandse Zaken heeft de luchtaanval in Irak, waarbij de hoge Iraanse militair generaal Qassem Soleimani is omgekomen, scherp veroordeeld. Hij beschouwt de aanval als een gevaarlijke escalatie en waarschuwt de Verenigde Staten dat die consequenties gaat hebben.

„Deze Amerikaanse daad van internationaal terrorisme en het vermoorden van generaal Soleimani is extreem gevaarlijk en een onverstandige escalatie”, schreef de minister op Twitter. „De Verenigde Staten zijn verantwoordelijk voor alle gevolgen van zijn schurkenstaten-terrorisme.”

Wraak nemen

Ook president Hassan Rohani reageerde op de Amerikaanse aanval. „Het martelaarschap van Soleimani maakt Iran nog meer vastbesloten als het gaat om verzet tegen de expansie van de VS en het verdedigen van onze islamitische waarden. Iran, met andere landen in de regio die vrede willen, zal wraak nemen”, aldus de president.

De raketaanval komt twee dagen nadat pro-Iraanse demonstranten de Amerikaanse ambassade in Bagdad belaagden. Betogers gooiden met stenen en scandeerden leuzen als „Nee, nee, Amerika. Nee, nee, Trump.” De Amerikaanse ambassadeur en stafpersoneel werden geëvacueerd tijdens de schermutselingen. Woensdag in de loop van de dag zijn de betogers weer vertrokken.

De onrust volgde op Amerikaanse luchtaanvallen op bases in Irak van een door Iran gesteunde militie, waarbij zeker 25 doden vielen en tientallen mensen gewond raakten.

