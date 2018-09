SpaceX lanceert spionagesatelliet

Over de kunstmaan zelf werden geen bijzonderheden verschaft. De opdrachtgever, de National Reconnaissance Office (NRO), houdt volgens eigen zeggen terroristen en de ontwikkeling van kernwapens in andere landen in de gaten. Ook kan de NRO in een vroeg stadium waarschuwen als een raketaanval dreigt.

SpaceX zet zijn ruimtemissies doorgaans in hun geheel online. Deze keer werd de informatieoverdracht echter afgekapt vanaf het moment dat het bovenste stuk van de raket zich losmaakte van de eerste trap, zo'n zeven minuten na de lancering. Die eerste trap keerde vervolgens volgens plan terug op een platform bij het ruimtevaartcentrum Kennedy. Door de stuwraket vaker te gebruiken wil SpaceX de kosten van lanceringen omlaag brengen.