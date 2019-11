Veel politie, weinig demonstraties

Kick Out Zwarte Piet (KOZP) is in zes steden de straat op „voor een inclusief sinterklaasfeest zonder racisme.” Dat zijn Den Haag, Alkmaar, Groningen, Dordrecht, Leeuwarden en Nijmegen. De demonstraties in Eindhoven en Hoorn gingen niet door omdat deze gemeenten hebben aangegeven in 2020 ’zwarte piet-vrij’ te zijn.

In Den Haag heeft een groepje leden van de motorclub Untouchables beertjes uitgedeeld. Ⓒ De Telegraaf

In Den Haag heeft een groepje leden van de motorclub Untouchables zich tussen het feest gemengd. Ze hebben hun gezichten zwart geschminkt en delen gratis beertjes uit. Een restpartij van de inzamelactie van Ado-fans die in de Kuip traditioneel knuffels vanaf de tweede ring in het vak met patiëntjes van het Sophia Kinderziekenhuis gooien. Over de actie vandaag zeggen de Zwarte Piet-aanhangers: “het is een kinderfeest. Ja toch?”

Edwin Wagensveld wordt aangehouden in Apeldoorn. Ⓒ ANP

In Apeldoorn is Pegida-voorman Edwin Wagensveld, die voorstander is van Zwarte Piet, samen met enkele aanhangers aangehouden door de politie. Hij was verkleed als Zwarte Piet en deelde met medestanders pepernoten uit bij de Onze Lieve Vrouwekerk. De politie greep in toen hij journalisten te woord wilde staan en de demonstranten niet naar het hun toegewezen vak wilden gaan, zegt een politiewoordvoerster.

In Dordrecht staan ongeveer twintig KOZP-aanhangers in hun demonstratievak. De teksten op de spandoeken lijken mild gehouden, met onder meer: ’Feest voor ieder kind’.

ME-busjes

In Leeuwarden staan ongeveer twintig KOZP'ers in hun vak en is de sfeer grimmig. De politie is uitgerukt om de boel in de hand te houden rondom de demonstratie. Het vak is inmiddels afgezet en niet meer toegankelijk, kleine groepjes pro-, maar ook tegendemonstranten worden tegengehouden.

Het publiek reageert er soms hoofdschuddend op de enorme politie-inzet. Mensen die foto's maken van de KOZP-demonstranten moeten zich van de politie identificeren. Het vak staat dichter op de intocht van vorig jaar. In het centrum is redelijk veel beveiliging en politie, ook met ME-busjes.

In Groningen waren de aangewezen demonstratieplekken rond het middaguur nog leeg. Bij het demonstratievak in Nijmegen staan mensen van Amnesty International die kijken of het recht op demonstreren wordt gefaciliteerd. Waarnemers zijn ook aanwezig in Dordrecht, Den Haag, Alkmaar, en Groningen.

Posters

In Den Haag en Leeuwarden zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag posters opgehangen met een pro-zwartepietboodschap.

In Den Haag stond erop: ’Den Haag (hartje) Zwarte Piet, niet van zeurpieten’, met een gefotoshopte afbeelding van Kick Out Zwarte Piet-kopstuk Jerry Afriyie in een pietenpak.

De posters in Leeuwarden, ondertekend door ’de Blokkeerpieten’, toonden een tekening van Sinterklaas met het gezicht van Hitler en een hakenkruis op de mijter, voorzien van de tekst ’Ús Pyt bliuwt swart, ús mienskip wit. Wy dogge it foar de bern’ (’Onze Piet blijft zwart, onze gemeenschap wit. We doen het voor de kinderen’).

Ⓒ De Telegraaf

In Den Haag zijn de posters intussen weggehaald met hulp van winkeliers, inwoners en gemeente. De politie in Leeuwarden meldt dat ze onderzoek doet naar de herkomst van de beledigende pamfletten en vraagt getuigen zich te melden.