Nieuw motief moord Lagerhuislid onderzocht

Het onderzoek maakt duidelijk dat de Britse politie vooralsnog niet heeft achterhaald wat de motieven waren voor de 25 jarige Ali Harbi Ali om afgelopen vrijdag Lagerhuislid David Amess dood te steken. Ali wordt van een terreurdaad verdacht. Enige jaren geleden volgde hij een door de Britse regering georganiseerde deradicalisering cursus, Prevent. Er was indertijd geen aanleiding om hem permanent te laten volgen door MI5, de Britse binnenlandse veiligheidsdienst.

De banden met Qatar zijn een andere invalshoek voor de moord, zo bericht The Times. Amess was onderdeel van de Qatar-groep van het Britse parlement. Afgelopen week bezocht hij het Arabische oliestaatje nog met een groep andere parlementariërs. Amess werd de afgelopen jaren veelvuldig gefêteerd door Arabische geldschieters uit Qatar. Zo was hij dit voorjaar nog te gast bij het door de oliestaat gesponsorde klassieke auto-festijn Goodwood in het zuidelijke Sussex.

Jachthaven

Amess trachtte vertegenwoordigers van de oliestaat tevens te porren om te investeren in zijn kiesdistrict Southend. Hij ontving daartoe in 2019 de ambassadeur van Qatar in Southend zelf. Die bekeek mogelijkheden om te investeren in de jachthaven aldaar. Volgens The Times zou het om een investering gaan van 60 miljoen pond.

In Somalië woedt al jaren een burgeroorlog. Qatar speelt daarin een dominante rol. De Arabische oliestaat financierde de verkiezingscampagne van de huidige president Hassan Sheikh. In het door tal van etnische groepen verdeelde land ligt deze betrokkenheid gevoelig. Hari Ali Kullane, de vader van de verdachte, was communicatie-adviseur van een eerdere Somalische premier. Hij zei dit weekeinde tegen The Sunday Times te denken dat de moord niets met Somalische politiek te maken had.