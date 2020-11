80 procent Oegandese asielzoekers doelt met lhbti-motief op verblijfsvergunning

Dat blijkt uit een brief van staatssecretaris Broekers-Knol (Justitie) aan de Tweede Kamer. Naar aanleiding van opmerkelijke signalen is er onderzoek gedaan onder 253 asielzoekers uit Oeganda.

Kans op intrekking

„Naar aanleiding van dit onderzoek heeft de IND onderzocht welke mogelijkheden er zijn om tot intrekking van een vergunning in de gescreende zaken over te gaan”, schrijft de staatssecretaris. „Daaruit is naar voren gekomen dat er in 36 van de 253 zaken mogelijk voldoende grondslag bestaat om tot intrekking over te gaan. Tot op heden heeft dit tot één intrekking geleid, de overige 35 zaken zijn nog in behandeling.”

De IND zet zoveel mogelijk ’ervaren IND-medewerkers’ in. „Met extra oog voor eventuele signalen dat er oneigenlijk gebruik wordt gemaakt van het lhbti-motief.” Sommige aanvragers hebben meerdere social media accounts, waarbij er één account specifiek op lhbti gericht is, staat in de brief.

Voor vreemdelingen uit Oeganda geldt het beleid dat het aannemelijk maken van de Oegandese afkomst én de lhbti-gerichtheid in de regel volstaat voor asielbescherming. Intrekken van de verblijfsvergunning is ingewikkeld, omdat de IND moet bewijzen dat het aangevoerde motief niet klopt, tot ergernis van Broekers-Knol. „Het is zorgelijk dat het moeilijk blijkt om tot intrekking over te gaan in gevallen dat er waarschijnlijk oneigenlijk gebruik wordt gemaakt van deze asielgronden.”

Er viel bij het onderzoek nog meer op. De asielverhalen vertonen soms op onderdelen grote gelijkenis. Ongeveer de helft van de onderzochte asielzoekers is met een Schengenvisum ingereisd. Hier zijn organisaties in Nederland en Oeganda bij betrokken. Visumfraude wordt bovendien vanuit Oeganda gefaciliteerd tegen betaling, blijkt uit de brief.