Bijna 4 op de 10 kinderen groeien op in gezinnen waar bezuinigd is op levensbehoeften Geldproblemen in de klas: ontbijt, cv, kleding en fiets voor veel kinderen illusie

Door Emile Kossen Kopieer naar clipboard

Een onderzoek van ABN Amro rept van zorgen en stress bij kinderen op school. Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - Bijna 4 op de 10 kinderen groeien op in gezinnen waar de afgelopen tijd is bezuinigd op levensbehoeften als verwarming of kleding, blijkt uit een onderzoek op 433 basisscholen dat is uitgevoerd in opdracht van ABN Amro en het Jeugdeducatiefonds. Een kwart van de kinderen ontbijt niet voldoende voordat ze naar school gaan, 15 procent heeft geen eigen fiets. Het is voor 28 procent van de ouders lastig om de schoolbijdrage te betalen.