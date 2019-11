Gestolen fiets staat paar deuren verderop

De vrouw durfde niet zelf aan te bellen en schakelde de politie in. Nadat de dienstdoende agenten ervan overtuigd waren dat het om de fiets van het meisje ging, belden ze bij het adres aan. Met succes: in de woning werd de tweewieler gevonden.

Een 19-jarige verdachte is aangehouden. Of hij schuldig is aan het stelen van de fiets of aan heling, wordt verder door de recherche onderzocht.