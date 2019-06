Nieuwe rol voor winnaar Elfstedentocht

Kollum - Van plankenkoorts is geen sprake. Op 4 juli, de dag van de première, maakt Henk Angenent, winnaar van de laatste Elfstedentocht (1997), zijn debuut als acteur. Tijdens een van de repetities op het Maartensplein in Kollum wordt al snel duidelijk dat de stoeterijhouder zich goed heeft ingeleefd in zijn vijf bijrollen in Salomon – Het Kollumer Oproer. „Ik heb nog nooit geacteerd”, bekent hij. „Toch heb ik onder één voorwaarde ja gezegd: ’Als ik maar niet hoef niet te zingen’.”